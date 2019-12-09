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«Флорида» победила «Сан-Хосе», Дадонов сделал передачу

03:34
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«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» — 5:1. Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31. На счету Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «+1», 6 бросков в створ и блок-шот за 16.01 на льду (3.27 — в большинстве).

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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