«Флорида» победила «Рейнджерс». Дадонов оформил дубль, Панарин набрал 2 очка

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Рейнджерс» — 4:3. В составе хозяев по ассистентскому хет-трику оформили Джонатан Юбердо и Кейт Яндл. На счету Евгения Дадонова дубль и 2 броска в створ за 17.28 на льду. Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33.

У Артемия Панарина гол, результативная передача, показатель полезности «+2», 5 бросков и блокшот за 27.06. У Павла Бучневича «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска и силовой прием за 18.21. Александр Георгиев не играл.

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