«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 3:6. Самым результативным игроком встречи стал форвард «пантер» Евгений Дадонов, набравший 3 (2+1) очка. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ, 2 минуты штрафа, силовой прием и блок-шот за 14.08 на льду. Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

Влдаислав Наместников и Артем Анисимов результативными действиями не отметились. Никита Зайцев травмирован.

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«Оттава» — «Флорида» — 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)

Голы: Дадонов — 15 (бол., Хоффман, Яндл), 1:41 — 0:1. Эннис — 11 (Пол), 10:59 — 1:1. Тирни — 5 (Дюклер), 15:39 — 2:1. Дадонов — 16 (бол., Юбердо, Яндл), 28:54 — 2:2. Аккьяри — 14 (Трочек, Строльман), 30:23 — 2:3. Ватрано — 8 (Дадонов, Тонинато), 39:08 — 2:4. Сивиур — 5 (Пайсик, Бойл), 39:55 — 2:5. К. Браун — 7 (Эннис), 57:15 — 3:5. Юбердо — 17 (п.в., Строльман, Стиллман), 58:14 — 3:6.

Вратари: Андерсон (57:30 — 58:14) — Бобровский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (12+6+13) — 31 (7+15+9).

Наши: Анисимов (15.23/1/-1), Наместников (13.33/1/-1) — Дадонов (15.12/2/+1).

3 января. Оттава. Canadian Tire Centre.