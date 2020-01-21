«Флорида» победила «Миннесоту», Дадонов забил гол

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка. На счету Евгения Дадонова гол в большинстве и 2 броска в створ за 17.06 на льду. Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Флорида» — 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

Голы: Яндл — 5 (Хоффман, Ватрано), 4:01 — 0:1. Сперджен — 5 (бол., Стаал, Сутер), 19:43 — 1:1. Барков — 16 (Браун, Яндл), 27:28 — 1:2. Канин — 11 (мен., Эрикссон Эк, Бродин), 30:59 — 2:2. Дадонов — 22 (бол., Яндл, Барков), 42:02 — 2:3. Паризе — 19 (бол., Сперджен, Сутер), 44:19 — 3:3. Канин — 12 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 47:06 — 4:3. Трочек — 7 (Строльман, Яндл), 55:52 — 4:4. Аккьяри — 18 (Экблад, Пайсик), 59:54 — 4:5.

Вратари: Стэлок (59:54) — Бобровский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (13+7+13) — 25 (7+9+9).

Наши: — - Дадонов (17.06/2/0).

21 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.