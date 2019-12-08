«Флорида» победила «Коламбус», Дадонов и Гавриков забили по голу

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» — 4:1. В составе гостей отличился Владислав Гавриков. Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ, силовой прием и 3 блок-шота за 18.07 на льду.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в первом матче против бывшей команды отразил 33 броска из 34. У Евгения Дадонова гол, «+2» и 3 броска за 16.50.

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