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«Флорида» победила «Коламбус», Дадонов и Гавриков забили по голу

05:36
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«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» — 4:1. В составе гостей отличился Владислав Гавриков. Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ, силовой прием и 3 блок-шота за 18.07 на льду.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в первом матче против бывшей команды отразил 33 броска из 34. У Евгения Дадонова гол, «+2» и 3 броска за 16.50.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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