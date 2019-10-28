«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Флориде» — 2:6. На счету российского форварда «пантер» Евгения Дадонова гол, показатель полезности «+1» и 2 броска в створ за 17.00 на льду. Сергей Бобровский отразил 24 броска из 26.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Флорида» — 2:6 (0:0, 0:3, 2:3

Голы: Экблад — 1 (Барков, Уигар), 20:31 — 0:1. Бойл — 1 (Коннолли, Гаврилюк), 21:58 — 0:2. Аккьяри — 4, 22:36 — 0:3. Дадонов — 6 (Юбердо, Уигар), 40:49 — 0:4. Нил — 10 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 43:37 — 1:4. Драйзайтль — 9 (Бир, Макдэвид), 53:18 — 2:4. Ватрано — 3 (п.в., Мальгин, Пайсик), 58:36 — 2:5. Гаврилюк — 1 (Бойл, Коннолли), 59:40 — 2:6.

Вратари: Смит (Коскинен, 22:36, 57:51 — 58:36) — Бобровский.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (7+9+10) — 29 (10+11+8).

Наши: — - Дадонов (17.00/2/+1).

27 октября. Эдмонтон. Rogers Place.

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