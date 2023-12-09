«Флорида» — «Питтсбург»: видеообзор матча

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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал одну голевую передачу.

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