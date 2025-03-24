«Флорида» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла в серии буллитов «Питтсбург» — 4:3.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще один гол забил Антон Лунделл, победный буллит на счету Александра Баркова, вратарь Сергей Бобровский отразил 25 бросков и сделал результативную передачу. У «Пингвинз» дубль оформил Брайан Раст, еще одну шайбу забросил Евгений Малкин.