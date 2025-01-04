«Флорида» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Игра прошла на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе.

Голы «Пантерз» на счету Густава Форслинга и Мэттью Ткачака. У «Пингвинз» шайбы забросили Сидни Кросби и Рикард Ракелль. Победный буллит на счету Сэма Райнхарта.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25