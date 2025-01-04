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«Флорида» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Флорида» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 4 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото USA Today Sports

«Флорида» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 3 на 4 января. Матч пройдет на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 48 очков в 39 играх и занимают пятое место в Восточной конференции. «Пингвинз» располагаются на девятой строчке на Востоке (у команды — 39 очков в 39 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 38 25 13 53
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 39 23 16 48
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 37 19 18 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Юта 38 17 21 40
6 Сент-Луис 39 18 21 40
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Ванкувер 37 18 19 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 37 16 21 36
8 Сан-Хосе 41 12 29 30
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4.01 03:00
Флорида – Питтсбург
 - : -
4.01 04:00
Сент-Луис – Оттава
 - : -
4.01 04:00
Чикаго – Монреаль
 - : -
4.01 05:00
Эдмонтон – Анахайм
 - : -
4.01 06:00
Ванкувер – Нэшвилл
 - : -
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Вашингтон – Рейнджерс
- : -
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