«Флорида» без Бобровского обыграла «Питтсбург», Малкин набрал одно очко

«Флорида» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Пантерз» голами отметились Густав Форслинг и Мэттью Ткачак. У «Пингвинз» забили Сидни Кросби и Рикард Ракелль — оба гола в большинстве.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел эту встречу на скамейке запасных.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 32 (8+24) очка в 40 играх.

«Флорида» набрала 50 очков в 40 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке — 40 очков в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Форслинг — 6 (Барков, Райнхарт), 20:36 — 1:0. Кросби — 11 (бол., Раст, Грызлик), 31:09 — 1:1. Ткачак — 14 (бол., Верхэге, А. Боквист), 48:48 — 2:1. Ракелль — 18 (бол., Бантинг, Малкин), 59:20 — 2:2.

Победный буллит: Райнхарт.

Вратари: Найт — Джерри.

Штраф: 28 — 10.

Броски: 33 (10+10+10+3) — 31 (13+4+11+3).

Наши: Куликов (21.01/0/0) — Малкин (21.20/0/0).

4 января. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19543 зрителя.