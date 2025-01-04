«Флорида» без Бобровского обыграла «Питтсбург», Малкин набрал одно очко
«Флорида» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
У «Пантерз» голами отметились Густав Форслинг и Мэттью Ткачак. У «Пингвинз» забили Сидни Кросби и Рикард Ракелль — оба гола в большинстве.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел эту встречу на скамейке запасных.
Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 32 (8+24) очка в 40 играх.
«Флорида» набрала 50 очков в 40 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке — 40 очков в 40 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Форслинг — 6 (Барков, Райнхарт), 20:36 — 1:0. Кросби — 11 (бол., Раст, Грызлик), 31:09 — 1:1. Ткачак — 14 (бол., Верхэге, А. Боквист), 48:48 — 2:1. Ракелль — 18 (бол., Бантинг, Малкин), 59:20 — 2:2.
Победный буллит: Райнхарт.
Вратари: Найт — Джерри.
Штраф: 28 — 10.
Броски: 33 (10+10+10+3) — 31 (13+4+11+3).
Наши: Куликов (21.01/0/0) — Малкин (21.20/0/0).
4 января. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19543 зрителя.
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|4.01
|03:00
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Флорида – Питтсбург
|3 : 2 Б
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Сент-Луис – Оттава
|4 : 0
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|04:00
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Чикаго – Монреаль
|4 : 2
|4.01
|05:00
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Эдмонтон – Анахайм
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|4.01
|06:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
|4.01
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -