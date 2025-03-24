Хоккей
24 марта, 03:53

«Флорида» по буллитам победила «Питтсбург», у Бобровского результативный пас

Сергей Разин
корреспондент

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла в серии буллитов «Питтсбург» со счетом 4:3.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще один гол забил Антон Лунделл, победный буллит на счету Александра Баркова, вратарь Сергей Бобровский отразил 25 бросков и сделал результативную передачу. У «Пингвинз» дубль оформил Брайан Раст, еще одну шайбу забросил Евгений Малкин.

После этого матча «Флорида» с 89 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 69 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Питтсбург» — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Райнхарт — 35 (Форслинг), 11:25 — 1:0. Раст — 24 (бол., Карлссон, Кросби), 14:26 — 1:1. Раст — 25 (Кросби, Ракелль), 19:25 — 1:2. Малкин — 15 (бол., Раст, Грызлик), 26:51 — 1:3. Райнхарт — 36 (бол., Барков, Бобровский), 29:25 — 2:3. Лунделл — 16 (Луостаринен, Шмидт), 54:29 — 3:3.

Победный буллит: Барков.

Вратари: Бобровский — Джерри.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (4+13+11+2) — 27 (16+6+3+2).

Наши: — - Малкин (20.04/2/-1).

24 марта. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19525 зрителей.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
  adamantane'

    С языка снял! Тоже хотел написать: "Лавры Сорокина Бобу покоя не дают" :stuck_out_tongue::grin:.

    24.03.2025

  Алексей Х

    Сереге стало завидно после ассистентского дубля Сорокина))

    24.03.2025

