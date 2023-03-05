«Питтсбург» уступил «Флориде», Бобровский отразил 31 бросок

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Флориде» со счетом 1:4.

В составе «Пингвинз» отличился Крис Летанг с передачи Евгения Малкин. У «Пантерз» шайбы забросили Сэм Беннетт, Аарон Экблад, Ээту Луостаринен и Картер Верхаге, вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок.

После этого матча «Питтсбург» с 71 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Флорида» с 68 очками — на 12-й строчке.