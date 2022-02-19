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Сегодня, 05:34

«Флорида» первой из команд НХЛ забросила 200 шайб за текущий сезон

Сергей Разин
корреспондент

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Миннесотой».

На 29-й минуте форвард «Пантерз» Энтони Даклер забросил третью шайбу команды в этой встрече. Таким образом, «Флорида» первой из команд НХЛ забила в текущем сезоне 200 голов, учитывая решающие шайбы в серии буллитов. Для этого игрокам клуба понадобилось 49 матчей.

Ближайшим преследователем «Флориды» по заброшенным шайбам является «Колорадо» — 193 гола в 48 матчах.

НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 51 31 20 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
4 Бостон 48 27 21 58
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 48 22 26 52
7 Чикаго 50 18 32 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 48 27 21 57
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 51 23 28 55
6 Ванкувер 50 23 27 52
7 Сан-Хосе 48 22 26 49
8 Сиэтл 50 16 34 36
Результаты / календарь
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24.02
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Каролина – Нэшвилл
 - : -
19.02 04:00
Миннесота – Флорида
 - : -
19.02 04:30
Чикаго – Даллас
 - : -
19.02 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
19.02 21:00
Баффало – Колорадо
 - : -
19.02 23:59
Виннипег – Эдмонтон
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 68
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 68
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 66
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 18 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 31 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 37 2.09
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