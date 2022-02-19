«Флорида» первой из команд НХЛ забросила 200 шайб за текущий сезон

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Миннесотой».

На 29-й минуте форвард «Пантерз» Энтони Даклер забросил третью шайбу команды в этой встрече. Таким образом, «Флорида» первой из команд НХЛ забила в текущем сезоне 200 голов, учитывая решающие шайбы в серии буллитов. Для этого игрокам клуба понадобилось 49 матчей.

Ближайшим преследователем «Флориды» по заброшенным шайбам является «Колорадо» — 193 гола в 48 матчах.