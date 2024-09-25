«Флорида»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Флорида» начинает 31-й сезон в НХЛ. В 2024 году клуб выиграл первый в своей истории Кубок Стэнли.

Команда Сергея Бобровского проведет первую игру регулярного чемпионата на льду своей «Амерант Банк Арены» — против «Бостона» в ночь на 9 октября по московскому времени. Через два дня 11 октября чемпионы сыграют в гостях — с «Оттавой» в «Канадиан Тайр Центре».

Первый матч с принципиальным соперником «Тампой» обладатели Кубка Стэнли проведут 23 декабря в гостях. Затем соседи по штату встретятся 24 декабря, 4 марта и 16 апреля. Весенней игрой на площадке «Лайтнинг» чемпион НХЛ закроет для себя регулярный чемпионат.

В канун Нового года «Пантерз» сыграют на своем льду с «Монреалем» (28 декабря) и «Рейнджерс» (31 декабря). 2025 год «Флорида» начнет дома играми с «Каролиной» и «Питтсбургом» 3 и 4 января.

«СЭ» приводит расписание стартовых матчей «Пантерз» в сезоне НХЛ (время — московское)

«Флорида»: календарь матчей в октябре 2024 года

9 октября, 2.00. «Флорида» — «Бостон»

11 октября, 2.00. «Оттава» — «Флорида»

13 октября, 2.00. «Баффало» — «Флорида»

14 октября, 20.00. «Бостон» — «Флорида»

16 октября, 2.00. «Коламбус» — «Флорида»

18 октября, 2.00. «Флорида» — «Ванкувер»

20 октября, 1.00. «Флорида» — «Вегас»

23 октября, 1.30. «Флорида» — «Миннесота»

25 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Флорида»

27 октября, 2.30. «Айлендерс» — «Флорида»

29 октября, 2.00. «Баффало» — «Флорида»

Календарь матчей «Флориды» в сезоне-2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».