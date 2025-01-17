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Сегодня, 11:20

«Флорида» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступила «Детройту» — 2:5.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сыграл 35 минут 41 секунды и был заменен после четырех голов. Он отразил 11 из 15 бросков по воротам.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 47 26 21 58
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 46 20 26 46
6 Рейнджерс 44 21 23 45
7 Питтсбург 46 18 28 44
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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22.01
17.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
17.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 Б
17.01 03:00
Флорида – Детройт
 2 : 5
17.01 03:00
Коламбус – Сан-Хосе
 4 : 1
17.01 03:00
Оттава – Вашингтон
 0 : 1 ОТ
17.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 5
17.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Сиэтл
 2 : 1
17.01 04:00
Даллас – Монреаль
 1 : 3
17.01 04:00
Нэшвилл – Чикаго
 3 : 2 Б
17.01 05:00
Юта – Рейнджерс
3 : 5
17.01 05:30
Колорадо – Эдмонтон
 3 : 4
17.01 06:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 1 : 5
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