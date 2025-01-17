«Флорида» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступила «Детройту» — 2:5.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сыграл 35 минут 41 секунды и был заменен после четырех голов. Он отразил 11 из 15 бросков по воротам.