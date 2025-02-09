«Флорида» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» обыграла «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

За «Пантерз» шайбы забросили Мэттью Ткачак, Александр Барков, Густаф Форслинг, Сэм Беннетт и Антон Лунделл.

Автором единственного гола «Сенаторз» стал Брэди Ткачук.

«Флорида» набрала 71 очко и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Оттава» идет 7-й с 62 баллами.