«Флорида» победила «Оттаву», Тарасов сделал 23 сэйва

«Флорида» переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на арене «Амерант Банк» в Санрайзе.

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

У хозяев дубль оформил Картер Верхэге, а также по голу забили Ноа Грегор, Маки Самоскевич, Эй Джей Грир и Мэттью Ткачак. У «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон, Джордан Спенс и Майкл Амадио.

«Флорида» набрала 75 очков в 74 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 86 очков в 74 играх.