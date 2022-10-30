Дубль Верхэге принес «Флориде» победу над «Оттавой», у Зайцева «-1»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 5:3.

В составе «Пантерз» дубль оформил Картер Верхэге, по 3 (1+2) очка набрали Александр Барков, Брэндон Монтор и Мэттью Ткачак. У «Сенаторз» голы забили Шейн Пинто, Брэйди Ткачак и Ник Холден, защитник Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Флорида» с 11 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Оттава» с 8 очками — на 13-й строчке.