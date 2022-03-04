«Флорида» выиграла у «Оттавы». Бобровский сделал 18 сйэвов
18 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Оттаву»
«Флорида» переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду. «Пантерз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
Российский голкипер Сергей Бобровский отразил все 18 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|54
|34
|20
|73
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|55
|17
|38
|42
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
Результаты / календарь
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|4.03
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|4 : 0
|4.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|1 : 5
|4.03
|03:00
|
Филадельфия – Миннесота
|- : -
|4.03
|03:00
|
Флорида – Оттава
|- : -
|4.03
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|- : -
|4.03
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|4.03
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|4.03
|05:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
|4.03
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|38
|2.06
Новости