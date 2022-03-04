«Флорида» выиграла у «Оттавы». Бобровский сделал 18 сйэвов

«Флорида» переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду. «Пантерз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил все 18 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.