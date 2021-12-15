«Оттава» разгромила «Флориду» и одержала вторую победу подряд

«Оттава» победила «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

В составе «Сенаторз» дублем отличился Джош Норрис, по одной шайбе забросили Остин Уотсон, Дилан Гэмбрелл, Тим Штютцле, Дрейк Батерсон, Брэди Ткачак и Ник Пол. У «Флориды» забили Джонатан Юбердо и Сэм Райнхарт.

«Пантерз» потерпели второе поражение подряд, «Оттава» выиграла вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Оттава» — 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)

Голы: Уотсон — 2 (Пол, Шабо), 4:38 — 0:1. Юбердо — 10 (Райнхарт, Карлссон), 13:05 — 1:1. Гэмбрелл — 1 (мен., К. Браун), 21:30 — 1:2. Райнхарт — 9 (Лунделл), 35:33 — 2:2. Норрис — 13 (Батерсон, Зайцев), 36:06 — 2:3. Штютцле — 4 (К. Браун, Форментон), 37:26 — 2:4. Норрис — 14 (Батерсон), 40:23 — 2:5. Батерсон — 9 (Норрис), 46:10 — 2:6. Ткачак — 12 (бол., Шабо, Батерсон), 54:24 — 2:7. Пол — 4 (бол., К. Браун, Эннис), 54:57 — 2:8.

Вратари: Найт — Форсберг.

Штраф: 37 — 21.

Броски: 35 (9+13+13) — 38 (13+8+17).

Наши: — - Зайцев (23.38/1/+2), Зуб (19.15/0/-1).

15 декабря. Майами. FLA Live Arena. 13759 зрителей.