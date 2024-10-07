«Флорида» отменила церемонию награждения чемпионскими перстнями из-за урагана

«Флорида» отменила официальную церемонию награждения чемпионскими перстнями игроков команды из-за урагана «Милтон», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Болельщики, которые купили билеты на церемонию, смогут получить полный возврат средств. Ранее предсезонный матч «Тампы» и «Нэшвилла» также был отменен из-за урагана, который оказался в регионе.

«Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли-2024, обыграв в финале «Эдмонтон» со счетом 4-3 в серии.