«Флорида» отказалась от идеи обменять Бобровского

«Флорида» не будет пытаться обменять голкипера Сергея Бобровского этим летом, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Клуб был готов рассмотреть такой вариант по ходу прошлого сезона, но сейчас «Пантеры» отказались от этой идеи.

«Флорида» проиграла «Тампе» во втором раунде Кубка Стэнли-2022 со счетом в серии 0-4.

Бобровский в плей-офф сыграл за команду 10 матчей, в которых отразил 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,7.

Контракт 33-летнего россиянина с кэпхитом в 10 миллионов долларов действует до конца сезона-2025/26.