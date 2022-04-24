«Флорида» одержала 13-ю победу подряд, установив рекорд франшизы

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Торонто» со счетом 3:2.

Для «Пантерз» это 13-я победа подряд, что стало новым рекордом в истории франшизы. Последний раз команда проигрывала 28 марта в матче с «Мэйпл Ливз» (2:5).

«Флорида» обеспечила себе первое место Восточной конференции. На данный момент на ее счету 120 очков.