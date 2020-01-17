«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Дадонов забросил одну шайбу

«Флорида» выиграла у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Для «Пантерз» это третья победа кряду, а для «Кингз» — третье поражение подряд.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. Вратарь Сергей Бобровский участия во встрече не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)

Голы: Дадонов — 20 (бол., Юбердо, Барков), 6:04 — 1:0. Ватрано — 11 (Тонинато, Хоффман), 23:06 — 2:0. Матесон — 6 (бол., Экблад), 44:55 — 3:0. Бойл — 6, 47:06 — 4:0. Иафалло — 10 (Даути, Копитар), 51:42 — 4:1. Кемпе — 11 (бол., Копитар, Тоффоли), 55:08 — 4:2. Копитар — 17 (бол., Прохоркин, Браун), 57:20 — 4:3.

Вратари: Дридгер (Монтембо, 10:05) — Кэмпбелл (57:36 — 58:14, 58:54).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (9+8+9) — 30 (9+7+14).

Наши: Дадонов (16.51/1/0) — Прохоркин (13.54/4/-1).

17 января. Майами. BB&T Center.