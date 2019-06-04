"Флорида" объявила состав тренерского штаба на следующий сезон

Генеральный менеджер "Флориды" Дейл Таллон объявил имена специалистов, которые будут помогать главному тренеру команды Джоэлю Кенневиллю в следующем сезоне.
В тренерский штаб вошел бывший помощник по "Сент-Луису" и "Чикаго" Майк Китчен, ветеран НХЛ Эндрю Брюнетт и экс-форвард "Флориды" Дерек МакКензи. Робб Таллас продолжит работу с вратарями.
– Мы собрали талантливый тренерский штаб с уникальными перспективами и богатым хоккейным опытом, – цитирует Канневилля пресс-служба клуба.
#FlaPanthers announce that Mike Kitchen, Andrew Brunette and Derek MacKenzie have been named assistant coaches.— Florida Panthers (@FlaPanthers) 4 июня 2019 г.
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