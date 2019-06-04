16:41 | Хоккей — НХЛ

"Флорида" объявила состав тренерского штаба на следующий сезон

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Генеральный менеджер "Флориды" Дейл Таллон объявил имена специалистов, которые будут помогать главному тренеру команды Джоэлю Кенневиллю в следующем сезоне.

В тренерский штаб вошел бывший помощник по "Сент-Луису"​ и "Чикаго" Майк Китчен, ветеран НХЛ Эндрю Брюнетт и экс-форвард "Флориды" Дерек МакКензи. Робб Таллас продолжит работу с вратарями.

– Мы собрали талантливый тренерский штаб с уникальными перспективами и богатым хоккейным опытом, – цитирует Канневилля пресс-служба клуба.

 

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