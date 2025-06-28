«Флорида» объявила о продлении контракта с Беннеттом

«Флорида» на официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с нападающим Сэмом Беннеттом. Соглашение рассчитано на 8 лет и 64 миллиона долларов.

«Сэм — особенный игрок, который освоил уникальное сочетание мастерства и физических данных в своей игре, став одним из самых ярких исполнителей в плей-офф. Он сыграл важную роль в наших двух Кубках Стэнли. Мы в восторге от того, что он продолжит свою карьеру в «Пантерз», — отметил генменеджер клуба Билл Зито.

В сезоне-2024/25 Беннетт сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 51 (25+26) очко. В плей-офф на его счету 22 (15+7) очка в 23 играх. Он был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли-2025 и получил приз «Конн Смайт Трофи».

По информации PuckPedia, в новом контракте прописан запрет на обмен в первые 5 сезонов. Затем будет действовать ограничение на обмен.