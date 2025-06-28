«Флорида» объявила о продлении контракта с Беннеттом
«Флорида» на официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с нападающим Сэмом Беннеттом. Соглашение рассчитано на 8 лет и 64 миллиона долларов.
«Сэм — особенный игрок, который освоил уникальное сочетание мастерства и физических данных в своей игре, став одним из самых ярких исполнителей в плей-офф. Он сыграл важную роль в наших двух Кубках Стэнли. Мы в восторге от того, что он продолжит свою карьеру в «Пантерз», — отметил генменеджер клуба Билл Зито.
В сезоне-2024/25 Беннетт сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 51 (25+26) очко. В плей-офф на его счету 22 (15+7) очка в 23 играх. Он был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли-2025 и получил приз «Конн Смайт Трофи».
По информации PuckPedia, в новом контракте прописан запрет на обмен в первые 5 сезонов. Затем будет действовать ограничение на обмен.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -