28 июня, 01:53

«Флорида» объявила о продлении контракта с Беннеттом

Евгений Козинов
Корреспондент
Сэм Беннетт.
Фото Getty Images

«Флорида» на официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с нападающим Сэмом Беннеттом. Соглашение рассчитано на 8 лет и 64 миллиона долларов.

«Сэм — особенный игрок, который освоил уникальное сочетание мастерства и физических данных в своей игре, став одним из самых ярких исполнителей в плей-офф. Он сыграл важную роль в наших двух Кубках Стэнли. Мы в восторге от того, что он продолжит свою карьеру в «Пантерз», — отметил генменеджер клуба Билл Зито.

В сезоне-2024/25 Беннетт сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 51 (25+26) очко. В плей-офф на его счету 22 (15+7) очка в 23 играх. Он был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли-2025 и получил приз «Конн Смайт Трофи».

По информации PuckPedia, в новом контракте прописан запрет на обмен в первые 5 сезонов. Затем будет действовать ограничение на обмен.

Сэм Беннетт.Этот игрок прозябал в «Калгари» и считался неудачником. Но раскрылся во «Флориде» и претендует на «Конн Смайт»

Сэм Беннетт
  • Maks

    Я только - за, если дадут 8, но очень сомневаюсь.

    30.06.2025

  • PvsZ

    Ну тут тоже соглашусь, разбивать первую пару обороны - плохо, рискованно. Хотя думаю, Джонс с Форслингом могут нормально сыграться. У Джонса такой же перекос в атаку, как у Экблада, Форслинг добавляет надёжности, баланс есть. После подписания Беннетта под кепкой остаётся 11 лямов, на Экблада и Маршанда вместе - не хватает, если оба не сделают больших скидок... тяжело быть ген.менеджером, короче.

    29.06.2025

  • alehan.227472

    Согласен, за исключением того, что Эхбл..дь тоже очень нужен. его подпишут 100%. Маршан - 50-50

    29.06.2025

  • объективный Артём =)

    Переубедил)

    29.06.2025

  • PvsZ

    5-6 будет оскорблением. Минимум 8. Не понимаю, из-за чего Боб должен сильно двигаться по деньгам. Он очень стабилен. Ни одного полного сезона меньше 90%. Два Кубка. Для вратаря 38-39 лет ещё терпимый возраст, к тому же сколько раз писали о фанатичном подходе Боба к тренировкам, питанию и общей физической форме. С такой дисциплиной он ещё пару лет будет топом без проблем.

    28.06.2025

  • PvsZ

    В пользу Экблада говорит то, что он моложе и что он плоть от плоти клуба, с самого драфта. На длинную перспективу надо оставлять его, конечно. С другой стороны, Маршанд в целом игрок уровнем выше. И если в ближайшие год-два хочется ещё сходить за кубком, можно рискнуть и договориться с ним. Допустим, без скидки, в те же деньги в районе 6 лямов, но не на 3, а на 2 года.

    28.06.2025

  • объективный Артём =)

    :grin::grin::grin:С посылом не совсем согласен, но юмор заш?л))

    28.06.2025

  • объективный Артём =)

    И ты прав

    28.06.2025

  • объективный Артём =)

    Ты прав. Яб еще добавил, шо при этом "пенсионо-гастрольный" кубок уже взял, такшо тем более двигаться нет смысла, если ток благодарности ради. Но тут какбэ взаимная благодарность,очевидно, должна быть

    28.06.2025

  • объективный Артём =)

    А с чего вдруг больше-то? Он из-за коня и так 8 получил. Он даже в этом победном ПО с конем пусть и на мал?ху , но меньше очка за игру набрал) Про РЧ я вообще молчу. И за один бомбический ПО полцарства 8 лет платить? Фло потому и 3 года в финалах играет, шо там не дураки сидят.

    28.06.2025

  • Андрей Степашкин

    похоже на грабёж среди белого дня. :slight_smile: по раскладам он мог получить в районе Райнхарта, но получил меньше. с Билом Зито они могут продолжить брать кубки.

    28.06.2025

  • Maks

    Бобровскому не дадут такой же контракт, 5-6 млн., буду удивлен, если больше.

    28.06.2025

  • Колючий Пушистик

    Если Маршан хочет задержаться в солнечной Флориде, то ему нужно приличную скидку дать клубу. А зачем это игроку в 37, когда на кону финальный контракт в карьере, сроком примерно на 3 года? Экблада должны оставить, он травматичен, но не критично.

    28.06.2025

  • PvsZ

    В прнципе, Фло нормально держится. Барков, Ткачук, Беннетт, Райнхарт, Верхэге, Форслинг, Лунделль, Джонс - все на прекрасных контрактах до далёкого будущего. Плюс должны либо оставить Маршанда ещё на пару лет, либо подписать Экблада надолго. Я бы предпочёл оставить Крыса и поискать нового защитника подешевле, но тут уж как решат. Родригес, Луостаринен, Боквист, Куликов - ещё 2-3 года играют задёшево. Через год надо будет переподписывать Бобра, ну думаю, плюс-минус за те же деньги на 2 года продлят без проблем, плюс Миккола попросит повышения, но там потолок ещё поднимут, тоже должно хватить. Ванечек наверняка на выход, недорогого бэкапа Бобру уже нашли, так что смысла нет оставлять. И так уже нахаляву подержал в руках Чашку, хватит с него) Так что чемпионское окно ещё распахнуто!

    28.06.2025

  • Садовник

    Ну это уже ближе.

    28.06.2025

  • PvsZ

    До баскетбола и амфута далеко((

    28.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Маршана должны подписать на 6 миллионов за сезон)))

    28.06.2025

  • Faierman 32

    Запрет на обмены вставили потому,что понимают,что обменять захотят уже через пару сезонов)

    28.06.2025

  • Садовник

    Не-е, Серому тож добавят

    28.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Проблемы будут под конец контракта с запретом на обмены, но впихнут куколдам из калгари, не впервой)

    28.06.2025

  • Садовник

    До Криша и саудитов далеко.

    28.06.2025

  • PvsZ

    Да нормально. Я думал, вообще про 9 лямов речь пойдёт. Главное другое, кого оставят – Маршанда или Экблада. Оба сразу под кепку точно не поместятся.

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Многовато навалили

    28.06.2025

  • Zohr Vad

    Заслуженно! Мои поздравления ФЛО !!! И Беннету!!!

    28.06.2025

