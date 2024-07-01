«Флорида» объявила о подписании 8-летнего контракта с Райнхартом

Форвард «Флориды» Сэм Райнхарт подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на восемь лет.

В минувшем сезоне Райнхарт провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 94 (57+37) очка. В Кубке Стэнли на его счету 24 матча и 16 (10+6) очков. Райнхарт забросил победную шайбу в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (4-3).