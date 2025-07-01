Хоккей
1 июля, 17:54

«Флорида» объявила о переходе вратаря Даниила Тарасова

Ана Горшкова
Корреспондент

«Флорида» сообщила о приобретении вратаря Даниила Тарасова из «Коламбуса». В обмен «Блю Джекетс» получили выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2025 (общий 160-й выбор).

«Пантерз» подписали с российским голкипером контракт на год. Его зарплата составит 1,05 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 26-летний Тарасов провел 20 матчей за «Коламбус», одержав 7 побед при коэффициенте надежности 3,54 и проценте отраженных бросков 88,1.

Источник: ХК «Флорида»
Даниил Тарасов (Флорида)
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Флорида Пантерз
