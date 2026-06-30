«Флорида» обменяла трех форвардов в «Нью-Джерси» на вратаря Маркстрема

«Флорида» и «Нью-Джерси» произвели обмен.

«Пантерз» выменяли у «Дэвилз» вратаря Якоба Маркстрема и форварда Ангуса Крукшэнка. В обратном направлении отправились форварды Эван Родригес, Йеспер Боквист и Бен Стивс.

«Нью-Джерси» не сохранил зарплату Маркстрема в своей платежке, чей двухлетний контракт с зарплатой в 6 миллионов долларов в год вступит в силу в следующем сезоне. В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провел 44 матча при коэффициенте надежности 3,07 и 88,3 процента отраженных бросков.

32-летний Родригес в прошлом сезоне провел 69 матчей и набрал 31 (11+20) очко.

Ранее «Флорида» выменяла из «Вегаса» вратаря Акиру Шмида.