«Флорида» обменяла трех форвардов в «Нью-Джерси» на вратаря Маркстрема
«Флорида» и «Нью-Джерси» произвели обмен.
«Пантерз» выменяли у «Дэвилз» вратаря Якоба Маркстрема и форварда Ангуса Крукшэнка. В обратном направлении отправились форварды Эван Родригес, Йеспер Боквист и Бен Стивс.
«Нью-Джерси» не сохранил зарплату Маркстрема в своей платежке, чей двухлетний контракт с зарплатой в 6 миллионов долларов в год вступит в силу в следующем сезоне. В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провел 44 матча при коэффициенте надежности 3,07 и 88,3 процента отраженных бросков.
32-летний Родригес в прошлом сезоне провел 69 матчей и набрал 31 (11+20) очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|8
|2
|Каролина
|5
|3
|2
|7
|3
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|4
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|5
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|5
|0
|5
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|2
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Торонто
|5
|2
|3
|5
|6
|Баффало
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|4
|1
|3
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|3
|1
|7
|2
|Колорадо
|4
|3
|1
|6
|3
|Юта
|5
|3
|2
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|5
|5
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|5
|6
|Даллас
|4
|2
|2
|4
|7
|Сент-Луис
|4
|1
|3
|3
|8
|Чикаго
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|4
|1
|8
|2
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|3
|Сан-Хосе
|4
|3
|1
|6
|4
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|5
|2
|3
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|4
|0
|4
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
|9.10
|02:00
|Оттава – Филадельфия
|2 : 1
|9.10
|02:00
|Монреаль – Нэшвилл
|2 : 5
|9.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Миннесота
|3 : 2
|9.10
|02:00
|Бостон – Юта
|6 : 1
|9.10
|02:00
|Баффало – Даллас
|0 : 4
|9.10
|02:00
|Каролина – Ванкувер
|7 : 2
|9.10
|02:30
|Айлендерс – Чикаго
|4 : 1
|9.10
|03:00
|Сент-Луис – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|9.10
|04:00
|Калгари – Колорадо
|3 : 7
|9.10
|05:00
|Вегас – Торонто
|4 : 3 Б
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