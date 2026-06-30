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«Флорида» обменяла трех форвардов в «Нью-Джерси» на вратаря Маркстрема

Руслан Минаев

«Флорида» и «Нью-Джерси» произвели обмен.

«Пантерз» выменяли у «Дэвилз» вратаря Якоба Маркстрема и форварда Ангуса Крукшэнка. В обратном направлении отправились форварды Эван Родригес, Йеспер Боквист и Бен Стивс.

«Нью-Джерси» не сохранил зарплату Маркстрема в своей платежке, чей двухлетний контракт с зарплатой в 6 миллионов долларов в год вступит в силу в следующем сезоне. В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провел 44 матча при коэффициенте надежности 3,07 и 88,3 процента отраженных бросков.

32-летний Родригес в прошлом сезоне провел 69 матчей и набрал 31 (11+20) очко.

Ранее «Флорида» выменяла из «Вегаса» вратаря Акиру Шмида.

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Эван Родригес
Якоб Маркстрем
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 5 3 2 7
3 Вашингтон 3 2 1 4
4 Айлендерс 4 2 2 4
5 Питтсбург 4 2 2 4
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 5 0 5 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 4 3 1 6
2 Тампа-Бэй 4 3 1 6
3 Флорида 4 2 2 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Торонто 5 2 3 5
6 Баффало 4 2 2 4
7 Монреаль 4 1 3 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Колорадо 4 3 1 6
3 Юта 5 3 2 6
4 Миннесота 4 2 2 5
5 Нэшвилл 4 2 2 5
6 Даллас 4 2 2 4
7 Сент-Луис 4 1 3 3
8 Чикаго 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Эдмонтон 4 3 1 7
3 Сан-Хосе 4 3 1 6
4 Анахайм 3 2 1 4
5 Сиэтл 4 2 2 4
6 Ванкувер 5 2 3 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
8 Калгари 4 0 4 0
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14.10
9.10 02:00 Оттава – Филадельфия 2 : 1
9.10 02:00 Монреаль – Нэшвилл 2 : 5
9.10 02:00 Тампа-Бэй – Миннесота 3 : 2
9.10 02:00 Бостон – Юта 6 : 1
9.10 02:00 Баффало – Даллас 0 : 4
9.10 02:00 Каролина – Ванкувер 7 : 2
9.10 02:30 Айлендерс – Чикаго 4 : 1
9.10 03:00 Сент-Луис – Сан-Хосе 2 : 3 ОТ
9.10 04:00 Калгари – Колорадо 3 : 7
9.10 05:00 Вегас – Торонто 4 : 3 Б
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