«Флорида» обменяет нападающего Ватрано в «Рейнджерс»

«Флорида» обменяет нападающего Фрэнка Ватрано в «Рейнджерс». За игрока «Пантеры» получат выбор в четвертом раунде драфта 2022 года, сообщает журналист Бреннан Клак.

Сделка ждет официального подтверждения от Национальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 28-летний американец провел в регулярном чемпионате 49 матчей и набрал 19 (10+9) очков.

Его контракт с кэпхитом 2,533 миллиона долларов истекает предстоящим летом.