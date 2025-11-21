«Флорида» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» обыграла «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственный гол забил Сэм Райнхарт.

«Флорида» (23 очка после 20 матчей) занимает 12-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» (27 очков после 20 игр) идет на втором месте.