«Флорида» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на выезде одержал победу над «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Дэвилз» отличились оформивший хет-трик Йеспер Братт, отметившийся дублем Стефан Ноэсен и Джек Хьюз.

Авторами голов «Пантерз» стали Йеспер Боквист и Сэм Райнхарт.

«Нью-Джерси» набрал 26 очков и лидирует в Восточной конференции, «Флорида» с 23 очками располагается на 2-м месте.