«Флорида» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» дома проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

У «Пантерз» забил Сэм Райнхарт. За «Дэвилз» отличились Александер Хольц, Йеспер Братт, Эрик Хаула и Джон Марино.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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