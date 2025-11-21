«Флорида» победила «Нью-Джерси», Бобровский отразил все 30 бросков по своим воротам

«Флорида» выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 30 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Флорида» набрала 23 очка в 20 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на второй строчке — 27 очков в 20 играх.