«Нью-Джерси» обыграл «Флориду», у Шаранговича заброшенная шайба

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4:2.

В составе «Дэвилз» одну шайбу забросил Егор Шарангович, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков.

После этого матча «Нью-Джерси» с 46 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» с 34 очками — на 13-й строчке.