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Сегодня, 11:50

«Флорида» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграла у «Нэшвилла» — 6:2. «Пантерз» одержали шестую победу кряду.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 12 9 3 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Коламбус 12 5 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 12 6 6 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 13 9 4 20
3 Даллас 12 8 4 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 15 8 7 19
3 Ванкувер 12 7 5 17
4 Калгари 14 7 7 16
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 15 4 11 10
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13.11
8.11 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 5 : 3
8.11 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 4
8.11 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 1 : 2 Б
8.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 6
8.11 03:00
Бостон – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 5 : 1
8.11 03:00
Флорида – Нэшвилл
 6 : 2
8.11 04:00
Виннипег – Колорадо
 1 : 0
8.11 04:00
Сент-Луис – Юта
 2 : 4
8.11 04:00
Даллас – Чикаго
 3 : 1
8.11 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 2 : 5
8.11 06:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 2 : 4
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