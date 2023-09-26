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Сегодня, 03:24

«Флорида» в предсезонном матче обыграл «Нэшвилл», Куликов оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.

В составе «Пантерз» отличились Кевин Стенлунд, Сэм Беннетт, Нико Микола и Дмитрий Куликов, оформивший дубль. У «Предаторз» голы забили Джейк Ливинстоун и Тай Фелхабер, Яков Тренин и Денис Гурьянов отличились результативными передачами.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен на 33-й минуте при счете 4:1, голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров в это время вышел на лед.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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«Флорида» забросила четыре шайбы «Нэшвиллу» в первом периоде предсезонного матча, Куликов забил гол
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