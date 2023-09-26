«Флорида» в предсезонном матче обыграл «Нэшвилл», Куликов оформил дубль

«Флорида» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.

В составе «Пантерз» отличились Кевин Стенлунд, Сэм Беннетт, Нико Микола и Дмитрий Куликов, оформивший дубль. У «Предаторз» голы забили Джейк Ливинстоун и Тай Фелхабер, Яков Тренин и Денис Гурьянов отличились результативными передачами.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен на 33-й минуте при счете 4:1, голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров в это время вышел на лед.