«Флорида» в предсезонном матче обыграл «Нэшвилл», Куликов оформил дубль
«Флорида» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.
В составе «Пантерз» отличились Кевин Стенлунд, Сэм Беннетт, Нико Микола и Дмитрий Куликов, оформивший дубль. У «Предаторз» голы забили Джейк Ливинстоун и Тай Фелхабер, Яков Тренин и Денис Гурьянов отличились результативными передачами.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен на 33-й минуте при счете 4:1, голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров в это время вышел на лед.
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
|03:00
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