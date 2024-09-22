«Флорида» обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ

«Флорида» на своем льду одержала победу над «Нэшвиллом» в предсезонном матче НХЛ — 3:2.

Голы «Пантерз» забили Сэм Беннетт, Хантер Сент-Мартин и Расмус Асплунд. У гостей шайбы забросили Коул Смит и Йоаким Кемелл.

Российский нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков не отметился результативными действиями в этой игре.

На старте нового сезона НХЛ «Флорида» 8 октября дома сыграет против «Бостона», а «Нэшвилл» 10 октября примет у себя «Даллас».