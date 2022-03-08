«Флорида» не собирается обменивать Бобровского

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито поделился мнением о вратарской позиции в клубе.

«Мы чувствуем себя довольно комфортно. У нас есть два отличных вратаря, и я знаю, на что они оба способны. Думаю, что Бобровский выступает на фантастическом уровне. Осенью у него родился ребенок, он наслаждается отцовством и является отличным лидером. Большинство людей не ценят элемент лидерства, который он привносит в команду. Я думаю, что он наслаждается командным успехом и очень гордится им.

Поиск нового игрока всегда вызывал резонанс. Но если что-то не сломано, то не нужно чинить это. Это не то же самое, что зайти в продуктовый магазин и подумать: «Я бы хотел купить кетчуп и он стоит вот столько». Вы должны оценить много разных факторов, когда решаете, что делать на рынке. И если это действительно имеет смысл, то вы занимаетесь этим», – приводит слова Зито официальный сайт НХЛ.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 39 матчей, дважды сыграв на ноль, а также пропустил 96 шайб при 91,6 процента отраженных бросков.