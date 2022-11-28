«Флорида» не будет менять 35-летнего Хернквиста без согласия игрока

«Флорида» не будет менять нападающего Патрика Хернквиста, если тот сам не захочет обмена, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

У 35-летнего шведа действует последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,3 миллиона за сезон.

Генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито дал слово игроку, что не будет искать вариант для трейда.

В нынешнем сезоне форвард набрал только 2 (1+1) очка в 18 матчах регулярного чемпионата.