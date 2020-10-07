«Флорида» намерена сохранить Дадонова. Хоффман, скорее всего, подпишет контракт с другим клубом
12:05
Нападающие «Флориды» Майк Хоффман и Евгений Дадонов выйдут на рынок свободных агентов. Однако руководство «Пантер» намерено сохранить россиянина и подписать с ним новый контракт. А вот канадец, скорее всего, будет искать себе другую команду, сообщает The Athletic.
31-летний Дадонов в прошедшем сезоне набрал 47 (25+22) очков в 69 матчах. По контракту он получал 4 миллиона долларов в год.
30-летний Хоффман зарабатывал 5,187 миллиона за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах.
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