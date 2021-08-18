«Флорида» начала переговоры о новом контракте с Барковым

«Флорида» намерена сохранить ведущего центрфорварда Александра Баркова. Генеральный менеджер клуба Билл Зито в интервью NHL Sirius XM Radio отметил, что стороны уже начали переговоры относительно нового контракта.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон. Ожидается, что по новому соглашению он будет получать около 10 миллионов за сезон.

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков. Он уже несколько лет является капитаном «Флориды».