«Флорида» набрала наибольшее количество очков за сезон в своей истории

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Торонто» со счетом 7:6.

После этого матча «Пантерз» набрали 104 очка в 70 матчах и установили новый рекорд франшизы по очкам за сезон. Ранее в сезоне-2015/16 команда набрала 103 очка.

Также «Флорида» обеспечила себе участие в плей-офф НХЛ.