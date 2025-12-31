«Флорида» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Встреча прошла в Санрайзе.

У гостей дубль оформил Ник Сузуки, еще одну шайбу забросил Коул Кофилд. У хозяев отличились Брэл Маршан и Сэм Райнхарт.

Российский вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.