«Флорида» проиграла «Монреалю» в НХЛ

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«Флорида» дома уступила «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.

Дубль у гостей оформил Кирби Дак. По разу отличились Джейк Эванс и Коул Кофилд.

«Монреаль» (33 очка) поднялся на 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Флорида» (46) остается четвертой на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Монреаль» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)