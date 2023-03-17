9:5! «Флорида» обыграла «Монреаль»

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«Флорида» переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:5.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 75 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 14-й строчке — 60 очков.