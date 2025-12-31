«Флорида» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 31 декабря. Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Монреаль»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

С основными событиями и результатом игры «Флорида» — «Монреаль» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

31 декабря, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Монреаль

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Монреаль» набрал 46 очков, «Флорида» — 44, обе команды провели по 38 матчей. В предыдущей игре сезона «Пантерз» победили «Вашингтон» (5:3), а «Канадиенс» уступили «Тампе» (4:5 Б).