«Миннесота» уступила «Флориде», Капризов набрал два очка

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» со счетом 4:5.

В составе «Уайлд» отличились Джоэль Эрикссон, Майкл Фолиньо, Райан Хартманн и Кирилл Капризов, на счету которого также результативная передача. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-3».

У «Пантерз» дубль оформил Фрэнк Ватрано, еще по голу забили Оуэн Типпетт, Картер Верхаге и Сэм Беннетт. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска.

После этого матча «Миннесота» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Флорида» с 29 очками лидирует на Востоке.

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Миннесота» — 5:4 (1:0, 2:1, 2:3)

Голы: Типпетт — 4 (Экблад, Ватрано), 17:45 — 1:0. Ватрано — 5 (Торнтон, Гудас), 28:23 — 2:0. Эрикссон Эк — 7 (бол., Зуккарелло, Капризов), 31:46 — 2:1. Ватрано — 6 (Форслинг), 34:50 — 3:1. Капризов — 5 (Годро), 41:55 — 3:2. Верхэге — 6 (Уигар, Экблад), 45:42 — 4:2. Фолиньо — 6 (Голигоски, Раск), 59:14 — 4:3. Беннетт — 6 (п.в., Юбердо), 59:23 — 5:3. Зуккарелло — 5 (Эрикссон Эк), 59:51 — 5:4.

Вратари: Бобровский — Тэлбот.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 37 (15+12+10) — 38 (5+16+17).

Наши: — - Капризов (20.56/6/0), Куликов (19.57/0/-3).

21 ноября. Майами. FLA Live Arena.