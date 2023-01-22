«Миннесота» проиграла «Флориде», Капризов сделал ассистентский дубль

«Миннесота» уступила «Флориде» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У хозяев забросили Картер Верхаге, Антон Лунделл, Эту Луостаринен, Густав Форслинг и Сэм Райнхарт. Российский нападающий «Пантерз» Глеб Денисенко отметился результативным пасом. У гостей отличились Мэтт Болди, Джаред Сперджен и Юэль Эрикссон Эк. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал две голевых передачи.

«Миннесота» потерпела второе поражение подряд и занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 54 очками. «Флорида» поднялась на десятую строчку Востока с 51 очком в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Миннесота» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Лунделл — 7 (Барков, Райнхарт), 19:47 — 1:0. Луостаринен — 10, 21:40 — 2:0. Болди — 14 (бол., Эрикссон Эк, Капризов), 28:56 — 2:1. Верхэге — 22 (бол., Монтур, Ткачак), 39:32 — 3:1. Эрикссон Эк — 16 (бол., Капризов, Эддисон), 44:37 — 3:2. Форслинг — 7 (Денисенко, Казинс), 47:51 — 4:2. Сперджен — 8 (Болди, Эрикссон Эк), 58:34 — 4:3. Райнхарт — 15 (Лунделл, М. Стаал), 59:20 — 5:3.

Вратари: Лион — Густавссон (57:37 — 58:34, 59:02 — 59:21).

Штраф: 19 — 9.

Броски: 27 (6+13+8) — 32 (9+10+13).

Наши: Денисенко (14.51/2/+2) — Капризов (22.02/1/0).

22 января. Майами. FLA Live Arena. 16759 зрителей.