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Сегодня, 04:43

«Миннесота» проиграла «Флориде», Капризов сделал ассистентский дубль

Иван Торопцев
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» уступила «Флориде» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У хозяев забросили Картер Верхаге, Антон Лунделл, Эту Луостаринен, Густав Форслинг и Сэм Райнхарт. Российский нападающий «Пантерз» Глеб Денисенко отметился результативным пасом. У гостей отличились Мэтт Болди, Джаред Сперджен и Юэль Эрикссон Эк. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал две голевых передачи.

«Миннесота» потерпела второе поражение подряд и занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 54 очками. «Флорида» поднялась на десятую строчку Востока с 51 очком в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Миннесота» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Лунделл — 7 (Барков, Райнхарт), 19:47 — 1:0. Луостаринен — 10, 21:40 — 2:0. Болди — 14 (бол., Эрикссон Эк, Капризов), 28:56 — 2:1. Верхэге — 22 (бол., Монтур, Ткачак), 39:32 — 3:1. Эрикссон Эк — 16 (бол., Капризов, Эддисон), 44:37 — 3:2. Форслинг — 7 (Денисенко, Казинс), 47:51 — 4:2. Сперджен — 8 (Болди, Эрикссон Эк), 58:34 — 4:3. Райнхарт — 15 (Лунделл, М. Стаал), 59:20 — 5:3.

Вратари: Лион — Густавссон (57:37 — 58:34, 59:02 — 59:21).

Штраф: 19 — 9.

Броски: 27 (6+13+8) — 32 (9+10+13).

Наши: Денисенко (14.51/2/+2) — Капризов (22.02/1/0).

22 января. Майами. FLA Live Arena. 16759 зрителей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 47 20 27 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 47 28 19 64
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 48 23 25 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 30 17 61
2 Даллас 47 27 20 61
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 44 24 20 51
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 45 18 27 39
7 Сан-Хосе 47 14 33 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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Флорида – Миннесота
 5 : 3
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Детройт – Филадельфия
 1 : 2
22.01 03:00
Коламбус – Сан-Хосе
 5 : 3
22.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 2 ОТ
22.01 03:00
Оттава – Виннипег
 1 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Каролина
 - : -
22.01 04:00
Даллас – Аризона
 - : -
22.01 04:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
22.01 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 - : -
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Ванкувер – Эдмонтон
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Вегас – Вашингтон
 - : -
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

45 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Илья Самсонов

Торонто

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